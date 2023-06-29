شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تستعد لتعميم تجربة المرور على مستخدمى نظام "الممارسة" شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس حاليا تعميم تجربة المرور على مستخدمي نظام الممارسة شهريا بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من خلال كشافى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، بعد نجاح التجربة بشركتى القناة ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وانتظام سداد المخالفين لقيمة الممارسة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" أن الهدف من المرور شهريا على مستخدمي نظام الممارسة هو ضمان محاسبة هولاء المخالفين بدقة و عدم التلاعب فى حق الدولة خاصة، وأن هناك العديد منهم يكتفوا بسداد قيمة المقايسة كل فترة زمنية متباعدة لعدم وجود أي متابعة عليهم، كاشفا أن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بإسناد هذه المهمة لشركة شعاع نتيجة للنجاحات التى حققتها الشركة خلال الفترة الماضية و مساهمتها فى القضاء على أخطاء فواتير الاستهلاك.

وقال المصدر، إن الهدف من هذا القرار هو ضمان تحصيل قيمة الممارسة التى تعتبر محضر تصالح بين المخالف وشركة الكهرباء شهريا بدلًا من 3 أشهر، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات مالية إضافية على من يثبت عدم التزامه بالسداد الشهرى.