شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: إتاحة التسجيل بصندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالات عيد العمال السابق، والذى وجه خلالها على صرف إعانة عاجل بقيمة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، تعمل وزارة العمل بالتعاون مع الوزارات المعنية خلال الفترة الجارية على الانتهاء من إجراءات تأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

وقال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمى باسم وزارة العمل، إن صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة الجديد يتيح امتيازات كبيرة لتلك الفئة من العمالة لم تكن موجودة من قبل، حيث سيستطيع أى عامل غير منتظم فى أى قطاعات أو مجالات بتسجيل نفسه ودفع الاشتراك، بهدف التوسع فى أعداد العمالة غير المنتظمة والتوسع فى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، على عكس النظام الحالى لتسجيل العمالة غير المنتظمة فإنه يمنح حق التسجيل للعاملين فى مجالات المقاولات والبناء والتشييد والبحر فقط من خلال تسجيل المقاولين لبياناتهم.

من ناحية أخرى، كان قد أًصدر حسن شحاتة وزير العمل فى يناير الماضى قرارا بتشكيل وحدة تنفيذية لإدارة منظومة حسابات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة، حيث لعبت تلك الحسابات دورا هاما، حيث دعمت المنحة الرئاسية التى تم صرفها بقيمة 5 مليارات جنيه فى فترة كورونا، بما يقرب من 1.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن الصندوق الذى وجه الرئيس إلى تأسيسه سيحول تلك الحسابات إلى صندوق واحد.