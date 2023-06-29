شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التعلميات لضبط منظومة العمل فى وزارة الرى بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتقلت جهات وزارة الموارد المائية والري الى مبنى الوزارة الجديد فى العاصمة الادارية ، حيث تم تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبني .
يشار إلى أن المبانى الحكومية بالعاصمة الادارية تواكب العصر وتوفر مناخ أفضل للعمل والإنتاج ، بإمكانيات أكثر تطوراً تلبى متطلبات التحول الرقمي ، حيث تتمتع المبانى بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر .
وفى التقرير التالى نوضح أهم التعليمات التي أقرها الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة لضبط العمل فى مبانى الوزارة:
1- عدم التدخين داخل المبنى مع تطبيق القرارات والقوانين المنظمة.
2-الالتزام بالاماكن المخصصة لكل موظف وعدم التواجد فى الممرات.
3- الإعتماد على الإضاءة الطبيعية وعدم إستخدام الإضاءة الكهربائية فى المكاتب ذات الشبابيك الخارجية إلا فى أضيق الحدود وطبقا لحاجه العمل الفعلية.
4- التنسيق مع الشئون الادارية بكل جهة بشأن أى ملاحظات على المبنى والأثاث بحيث يتم إبلاغ اللجنة المشكلة بإستلام الأعمال الخاصة بالمبنى والأثاث بهذه الملاحظات لأخذها فى الإعتبار عند إعمال شئونه.
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