شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء: مد كابلات بعمق 2.5 كيلو تحت الماء للربط مع أوروبا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لأول مرة فى العالم سيتم مد كابلات تحت الماء بعمق 2 كيلو ونصف لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، موضحًا أن المتعارف عليه عالميا هو مد الكابلات تحت الماء بعمق يصل إلى كيلو ونصف بحد أقصى.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من مميزات الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان وإيطاليا هو أن أقصى حمل فى الشبكة القومية المصرية يكون خلال أشهر الصيف، بينما يبلغ أقصى حمل بأوروبا خلال فصل الشتاء، ما يجعل هذا الخط تأمين لإمداد المواطنين بأوروبا بالتغذية الكهربائية.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات الربط الكهربائي تهدف إلى زيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى هذه مشروعات، وفي مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي، مشيرا إلى أن مصر ستتحول لمحور عالمى للطاقة خلال 10 سنوات.

ويرى شاكر أن مشروعات الربط الكهربائي بشكل عام تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية، والربط الكهربائي مع قبرص واليونان وإيطاليا بشكل خاص، كاشفا أن الهدف من هذه المشروعات هو تنفيذ خطة الدولة للتحول إلى محور عالمى للطاقة بعد أن أصبحت الشبكة القومية للكهرباء بالقوة والجودة التى تسمح لها بالتوسع فى مشروعات الربط الكهربائي، لتكون ممرا هاما لنقل الكهرباء من أفريقيا لأوروبا فى المستقبل.