الخشت: جامعة القاهرة تقفز 184 مركزًا خلال عام بالتصنيف الإنجليزي للجامعات

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القاهرة - سامية سيد - د. الخشت: جامعة القاهرة بالمرتبة 371 عالمياً بالتصنيف الإنجليزى كيو اس بنسبة تطور 33% د. الخشت: جامعة القاهرة تتواجد ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم لأول مرة وضمن أفضل 25% من الجامعات في العالم د. الخشت: بالرغم من التحديات الشديدة التي تواجه جامعة القاهرة إلا أنها صنفت ضمن الجامعات المتميزة عالميًا أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنجازًا جديدًا للجامعة في التصنيفات العالمية، حيث جاءت جامعة القاهرة في المرتبة 371 عالميًا لأول مرة في التصنيف الإنجليزي العام (QS) لعام 2023/ 2024؛ حيث قفزت الجامعة خلال عام واحد 184 مركزًا بنسبة تطور 33% عن العام السابق حيث كان الترتيب في الفئة من 551 إلى 560 عالميًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه وبالرغم من التحديات الشديدة التي تواجه جامعة القاهرة من حيث أنها جامعة حكومية تضم أعدادًا هائلة من الطلاب، إلا أنها صنفت ضمن الجامعات المتميزة في فئة أفضل 400 جامعة على مستوى العالم لأول مرة في هذا التصنيف، من حيث جودة العملية التعليمية وغزارة الإنتاج العلمي العالمي المتخصص والمتميز في كافة مجالات البحوث المتطورة والتي تستوفي جميع شروط البحث العلمي الرصين من حيث التخصص الدقيق ومن حيث النشر في أكبر المجلات العلمية العالمية المبوبة بقواعد البيانات الأشهر.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن التصنيف الإنجليزي يقوم بتحليل البيانات بناءً على السمعة الأكاديمية، وسمعة الجامعات لدى أصحاب العمل، والبحوث والاقتباسات لكل ورقة بحثية، وتنوع الموارد البشرية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة سبق أن حققت في ذات التصنيف هذا العام تقدمًا كبيرًا على مستوى التخصصات العلمية حيث ظهرت في 32 تخصصًا من إجمالي 54 تخصصًا أبرزها مجال هندسة البترول احتلت المركز (40) عالميًا، والصيدلة وعلم الأدوية احتلت المرتبة (85) عالميًا، وفي العلوم البيطرية احتلت المركز (51-70) عالميًا، وطب الأسنان (51-80) عالميًا، وإدارة الترفيه الضيافة (101-150) عالميًا، وعلم الآثار (101-150) عالميًا، وفي الطب حققت جامعة القاهرة المركز (151-200) عالميًا، والهندسة والتكنولوجيا حققت جامعة القاهرة المرتبة (141)، وفي العلوم الحياتية والطبية حققت جامعة القاهرة المرتبة (163)، وفي إدارة الإحصاء (151-200) عالميًا. وفي العلوم الإنسانية والفنون حققت جامعة القاهرة المرتبة (243) عالميًا لأول مرة في تاريخها، وفي العلوم الطبيعية حققت جامعة القاهرة المرتبة (272)، وفي العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال حققت جامعة القاهرة المرتبة (272) عالميًا.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة قامت بتنفيذ كثير من الخطط بهدف الارتقاء بالسمعة الأكاديمية، وتحسين سمعة الجامعة لدى أصحاب العمل، وتنوع الموارد البشرية وتطوير المعامل، والتوسع في التعاون الدولي، وتطوير المجلات العلمية، وزيادة معدل نشر البحوث في المجلات والدوريات العلمية الرصينة، وزيادة الاقتباسات لكل ورقة بحثية، وحصد الجوائز العلمية وغيرها، وهذا أدى إلى جذب الكثير من مشروعات التعاون الدولي لدعم أنشطتها العلمية المتنوعة وكذلك جذب أفضل الطلبة للالتحاق ببرامج الجامعة.

وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تتقدم وترتقي في كافة التصنيفات العالمية حتى أصبحت من أفضل 25 % من الجامعات في العالم، مشددًا على أن جامعة القاهرة مازالت تواصل تقدمها وإنجازاتها في التصنيفات العالمية.