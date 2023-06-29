شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل حماية الحيوانات من مرض الحمى القلاعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ ‎تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية من الحملات الارشادية لتعريف المربين بمرض الحمى القلاعية وضرورة التحصين لوقاية المواشي بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الارشادية للمربين.‬ ‎وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات لحماية الماشية من الحمى القلاعية: 1-عدم شراء حيوانات من الا بعد التأكد من تحصينها وحالتها الصحية. 2-حالة شراء الحيوانات الجديدة يتم عزلها لمدة 21 يوم وتحصينها لحين التأكد من سلامتها. 3-مداومة النظافة والتطهير للحظائر والمساقى منعا لانتشار المرض. 4 -الاستجابة الى برامج التحصين فى توقيتها المناسب حفاظ على الانتاج الحيوانى. 5-سرعة الابلاغ عن ظهور اى مشاكل مرضية وسحب العينات اللازمة للتأكد من طبيعة المرض. 6-فى حالة ظهور حالة مرضية يتم عزل الحيوانات المصابة بعيدا عن الحيوانات السليمة وتقديم العلاج المناسب لها. 7-تحديد عمالة خاصة للتعامل مع الحيوانات المريضة. 8- غلق الاسواق ووقف حركة الحيوانات لتقليل مخاطر انتشار المرض. 9 -تنفيذ برامج تحرى وبائى فى نطاق البورة للوقوف على مدى انتشارها وتحديد كيفية التعامل معها. 10- تنفيذ برامج التحصين فى نطاق نصف قطرها 10 كم.

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