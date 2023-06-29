شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى والبنك الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والبنك الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصري.

وشكلت الاطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى المصرى الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويرغب الجهاز الفنى للأهلى التركيز فى بطولة الدورى التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطًا كبيرًا نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة فى آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلى الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدورى، من أجل حسم درع الدورى وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادى الأهلى والذى يحتل فى الوقت الحالى المركز الأول فى جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز فى 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له فى الدورى، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادى الأهلى عن التتويج بدرع الدورى الذى غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلى حصدها من خلال الفوز فى 4 مباريات فقط.