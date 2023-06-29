شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على الحديقة الدولية فى ثانى أيام العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حدائق القاهرة إقبال كبير من المواطنين بالتزامن مع الإحتفال بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر إقبال كبير، وكذلك الألعاب الترفيهية بالحديقة حيث تضم الحديقة مدينتى ألعاب بالإضافة إلى قطار الطفطف الذى يجوب الحديقة والألعاب المائية.

من جانبه، أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة انه تم ايقاف اجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب.

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه يتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.