شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الحج يكتمل بدرا الثلاثاء المقبل فى مشهد بديع بسماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد بدر شهر ذو الحجة لعام 1444 هجريا ، حيث يصل القمر لمرحلة البدر المكتمل يوم الثلاثاء المقبل، 3 يوليو.

كان القمر قد وصل لحظة التربيع الأول هذا الشهر يوم الإثنين 26 يونيو 2023 عند الساعه 10:50 صباحاً بتوقيت مكة (07:50 صباحاً بتوقيت جرينتش) حيث أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض بالتزامن مع يوم التروية.

وفترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وخلال هذه الأيام تزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.