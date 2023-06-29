شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، موضحًا أننا حريصون على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا؛ حيث تشهد موازنة العام المالي الجديد تخصيص 32 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، و140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل والشباب، و14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلًا على الاستمرار في المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة التي تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% ضمن اتفاق فض التشابكات.

أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة، أكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، وتبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2.1 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي؛ للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





منتخب مصر يقفز للمركز الــ 34 عالميا والخامس أفريقيا بالتصنيف الشهرى لفيفا

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى للمنتخبات لعام 2023 عن شهر يونيو، الذى يتصدره منتخب الأرجنتين يليه المنتخب الفرنسى فى المركز الثانى.

نشر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم جدول التصنيف الجديد الذى شهد تقدم المنتخب الوطنى للمركز 34 عالميًا، بعد أن كان فى المركز الـ35 فى تصنيف أبريل الماضى.





احتل منتخب "الفراعنة" ليحتل المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى تصنيف الشهر الماضى.

وحسم المنتخبان مصر وتونس التأهل رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بكوت ديفوار.





رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية هنأ فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء في البرقية: هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ ففي هذا اليوم المجيد خرج الملايين من أبناء الشعب المصريّ العظيم، منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، وأرادوا أن يغيروا هويته، فملأ المصريون الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر المحروسة في مشهد حضاريّ شهد له العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ استعاد بها وطنه، وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنيّ في بناء الحاضر وتأمين المستقبل.





الأزهر يطالب بمواقف جادة تجاه انتهاكات حرق المصحف الشريف

دعا الأزهر الشريف كافة الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي باتخاذ مواقف جادة، وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة.

كما دعا الأزهر - وفق بيان اليوم - حكومات الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، والتي تحمل إجراما وتطرفا تجاه المقدسات الإسلامية؛ مشددا على أن سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين هو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسئولة عن قراراتها.





الصحة: حملة «100 يوم صحة» تقدم 50 ألف خدمة طبية مجانية بجميع المحافظات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التى قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين بالمجان، خلال عملها ليوم أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين خلال يوم أمس حيث وصلت لـ50 ألفًا و582خدمة طبية، وكانت المنوفية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ 7 آلاف و740 خدمة طبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ5409 سيدة “زيارة اولي"، فيما تلقت 18 الف و460 سيدة الخدمات الصحية من المترددات على المبادرة، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3659 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ 3182خدمة طبية، فيما قدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة 3986 خدمة طبية، وكانت البحيرة أعلى المحافظات بـ 395خدمة طبية، تليها محافظة الجيزة بـ 381خدمة طبية.





سعر جرام الذهب ثانى أيام عيد الأضحى.. عيار 21 يسجل 2300 جنيه

ننشر آخر تحديث فى أسعار الذهب اليوم الخميس، مستهل التعاملات الصباحية بالتزامن مع ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 2300 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2628 جنيها.

عيار 21 يسجل 2300 جنيه.

عيار 18 يسجل 1971 جنيها.

الجنيه الذهب 18400 جنيه.





آخر تطورات أسعار الذهب في البورصة العالمية

البيت الأبيض يعترف باستخدام بايدن جهازا لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

اعترف البيت الأبيض باستخدام الرئيس الأمريكى جو بايدن مؤخرًا لجهاز CPAP لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، وذلك بعدما شُوهدت علامات لأشرطة طبية على جانبي وجهه صباح الأربعاء.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس: "منذ عام 2008، كشف الرئيس قصته مع توقف التنفس أثناء النوم فى تقارير طبية شاملة. لقد استخدم جهاز ضغط المسالك الهوائية الإيجابى المستمر الليلة الماضية، وهو أمر شائع للأشخاص الذين لديهم ذلك".

وقال مسؤول مطلع على الأمر إن بايدن بدأ في استخدام الجهاز في الأسابيع الأخيرة لتحسين نوعية النوم.

ووفقا لشبكة سى ان ان، بايدن البالغ من العمر 80 عامًا وهو أكبر رئيس للبلاد، كان يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم في الماضي، وأشارت السجلات الطبية الصادرة في عام 2008 إلى أنه يعاني من مشكلة متكررة مع توقف التنفس أثناء النوم.