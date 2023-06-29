شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: حرق المصحف لا يمت بصلة لحرية الرأي والتعبير.. ووجه للعنصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، موافقة السلطات السويدية على تنظيم تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم (المصحف الشريف) خارج مسجد استوكهولم الكبير، وذلك بالتزامن مع احتفال ملايين المسلمين في شتى أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك وأدائهم فريضة الحج.

وأكد مرصد الأزهر - في بيان اليوم الخميس، أن السماح بمثل هذه التظاهرات تحت مسمى "حرية التعبير" ما إلا استفزاز لمشاعر ملياري مسلم.. داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الدينية لإدانة هذه الأعمال الإجرامية التي لا تمت بصلة لحرية الرأي والتعبير بل هي أحد أوجه الكراهية والعنصرية.

وحذر المرصد من تبعات ومآلات الإقدام على مثل هذه القرارات المتطرفة التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنصرية في النفوس في وقت يشهد العالم العديد من الأحداث المتصاعدة التي تحتاج إلى التهدئة لا إلى إضرام المزيد من النيران لتأجيج أحداث جديدة.