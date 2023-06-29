شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تحرير 125 محضرا لذبح الأضاحى بالشوارع وجمع الجلود بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة 1437 أضحية للمواطنين والجمعيات خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك للذبح داخل المجازر.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام، مشيراً إلى أن المجازر ستظل تستقبل المواطنين بالمجان طوال أيام العيد لذبح الأضاحي.

وأكد محافظ الجيزة، أن جهود الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية بالأحياء والمراكز، أسفرت عن تحرير 125 محضر سواء للذبح بالمخالفة للشوارع أو لسيارات تقوم بجمع ونقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من مديرية الطب البيطري وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حيث جاء مركز العياط في المقدمة بضبط 47 حالة والهرم 15 حالة والحوامدية 10 حالات والطالبية 9 حالات والعمرانية 8 حالات.

وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات التموينية، والتي أسفرت عن تحرير 199 محضر لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز والتلاعب في الأرصدة والغلق.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات على مستوي الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات في تلقي شكاوي وبلاغات المواطنين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتا على التواجد اليومي خلال إجازة عيد الأضحى لورديات العمل الصباحية والمسائية والقوي البشرية بالأحياء والمراكز للتعامل الفوري حيال الشكاوي الواردة من المواطنين.