شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. للمصريين بالخارج كل ما تريد معرفته عن كيفية الدراسة بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمة لأبناء المصريين بالخارج الراغبين فى التقدم للدراسة بالمعاهد الأزهرية وذلك من خلال جميع الاسئلة التى تدور فى ذهن أولياء الأمور على النحو التالى:





س: متى يبدأ التقدم لإمتحانات أبناء المصريين في الخارج بالأزهر الشريف؟ ج: يبدأ التقدم في شهر أكتوبر (عادة) ويتم تحديد تاريخ فتح باب التقدم في بداية كل عام دراسى. س: ما هي المستندات المطلوبة لملف التقدم؟ ج: المستندات المطلوبة لملف التقدم هي: ( استمارة التقدم / عدد (2) صورة شخصية / إثبات قيد حديث معتمد من المعهد و المنطقة الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات / بيان درجات العام السابق / أصل شهادة الميلاد أو صورة واضحة منها / صورة من إيصال سداد رسوم الامتحان بالسفارة / إفادة بسداد الرسوم الدراسية لطلاب المعاهد الخاصة) س: إبنى عنده 6 سنوات وهو في سن القبول بالصف الأول الإبتدائى, فهل استطيع أن أقدم له لامتحان أبناؤنا في الخارج بالسفارة؟ ج: لا حيث يجب أن يكون الطالب مقيداً في أحد المعاهد الأزهرية من خلال تنسيق المعهد. س: هل تشترط الجنسية المصرية في الطلاب المتقدمين لإمتحان أبناؤنا في الخارج؟ ج: نعم ، من شروط التقدم لإمتحان أبناء المصريين في الخارج أن يكون الطالب متمتعاً بالجنسية المصرية دون غيرها. س: هل يمتحن الطالب المتقدم للامتحان بالسفارة بنظام الفصلين الدراسيين؟ ج: لا ،حيث يُعقد إمتحان أبناؤنا في الخارج بنظام الدور ويمتحن الطالب في المنهج كاملاً في الدور الأول.





س: كيف يمكن الحصول على الكتب الدراسية ؟ ج: يتسلم الطالب الكتب الدراسية من المعهد المقيد به بعد سداد المصروفات. س: كيف يمكن معرفة المنهج والموضوعات المقررة في كل مادة؟ ج: يتعرف الطالب على المنهج والموضوعات المقررة من خلال المعهد. كما يمكن للطالب الحصول على توزيع المنهج والكتب الدراسية (إذا كانت متاحة) عبر بوابة الأزهر الإلكترونية س: هل يوجد نموذج مخصص لإثبات القيد؟ ج: نعم يوجد نموذج مخصص لإثبات قيد أبناؤنا في الخارج (نموذج رقم 11) ويمكن تحميلة من موقع أبناؤنا في الخارج على بوابة الأزهر الإلكترونية أو الحصول عليه من المعهد. س: كيف أعرف نتيجة الطالب الذى أدى الامتحان في السفارة؟ ج: يتم نشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية و إبلاغ السفارة بالنتيجة و إرسال نسخة من شيت رصد درجات الطالب إلى معهده في مصر لضمها لملف الطالب واتخاذ ما يلزم س: إبنى يمتحن كل سنة في السفارة ، هل يجب أن أقدم إثبات قيد وملف تقدم كل عام؟ ج: نعم ، يجب تقديم إثبات قيد حديث يثبت قيد الطالب في نفس العام الدراسى المتقدم له وكذلك جميع المستندات المطلوبة لملف التقدم. س: أين يتم سداد رسوم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج؟ ج: يتم سداد الرسوم المقررة للامتحان في السفارة المصرية التي يتقدم لها الطالب لأداء الامتحان ويرفق صورة من إيصال السداد مع استمارت التقدم. س: إبنى مقيد في معهد أزهرى خاص (قسم لغات) ، هل يمكن أن يتقدم لإمتحان أبناؤنا في الخارج بالسفارة المصرية؟ ج: نعم حيث يتم إعداد أسئلة للطلاب المقيدين بقسم اللغات بالمعاهد الخاصة في حالة تقدمهم للسفارة.