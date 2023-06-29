شكرا لقرائتكم خبر عن "الدوما": قائد فاجنر لم يوقع عقود الاندماج مع الجيش الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أن قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، لم يمتثل لقرار وزارة الدفاع بإبرام عقود الاندماج مع الجيش الروسى، وتم إبلاغه بأن "فاجنر" لن تشارك في العملية العسكرية الخاصة.

وحسب موقع سكاى نيوز، أوضح أنه تم إبلاغ يفجيني بريجوجين بأنه في حال عدم توقيع العقود مع وزارة الدفاع فلن يتم تخصيص تمويل لفاجنر.

وكانت قد كشفت شبكة سى إن إن إطلاع الاستخبارات الأمريكية على محاولة الانقلاب التى أقدمت عليها شركة فاجنر الروسية صباح السبت الماضى، بشكل مسبق.

وبحسب مصادر تحدثت للشبكة الأمريكية، فإن محاولة الانقلاب التى تم احباطها فى اليوم نفسه، كانت تحت أنظار الاستخبارات الأمريكية، ولم يتم إخطار الجانب الأوكراني بتفاصيلها خشية أن يتم اعتراض المحادثات الأمريكية ـ الأوكرانية من جانب روسيا.

وقالت سى إن إن نقلا عن مصادر أمريكية إن الاستخبارات تمكنت من جمع معلومات دقيقة للغاية مسبقا عن خطط بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر، بما فى ذلك أين وكيف كانت المجموعة تخطط للتقدم في تحركها العسكرى.