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رئيس الشركة المصرية للمطارات يتفقد حركة التشغيل بمطار برج العرب الدولى

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القاهرة - سامية سيد - قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة لمطار برج العرب الدولي و ذلك بغرض متابعة حركة التشغيل و التأكد من تقديم كافة الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

رافق رئيس الشركة القابضة للمطارات خلال الجولة، مدير مطار برج العرب الدولي وعدد من قيادات المطار ورجال الجهات الأمنية.

 

و خلال الزيارة قام منصور بالمرور على مناطق الأجراءات بصالات السفر والوصول و تحميل الحقائب، ووجه بضرورة مراعاة انتظام الخدمات المقدمة بالمطار بأعلى معايير الجودة، وكذلك قام بتوجيه الشكر للعاملين بالمطار على مجهوداتهم و هنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك.

 

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جانب من الزيارة 

 

 

 

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خلال الزيارة المفاجئة 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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