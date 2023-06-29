شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: استيراد 25 ألف رأس ماشية وطرح كيلو اللحوم الطازجة بـ195 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتم طرح اللحوم ‏السودانية ومن جيبوتي الطازجة بـ195 جنيه للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ 160 ‏جنيهًا للكيلو والمقطعة منها بـ170 جنيها للكيلو، كما تم تنويع مناشئ ومصادر الاستيراد من دول ‏أفريقية عدة واستوردت ما يصل إلى 25000 رأس ماشية من ‏السودان وجيبوتي بالإضافة إلى استيراد الأغنام من أوغندا وتنزانيا.

وأوضح اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية أنه تم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة ‏لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال إجازة عيد الأضحى.

وقال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير انه تم انشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة الى غرف عمليات ‏بالإدارات التابعه لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية ‏والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق ‏والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.