ضبط راكب يهرب 204 عبوات مستلزمات طب أسنان وآخر بحوزته مخدرات وصواعق بمطار القاهرة

المحاولة الأولي، كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن استوقف أحمد إبراهيم الجمل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد محمد جبر مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

كلف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من مستلزمات طب الأسنان بلغ عددهم 204 عبوة متنوعة شارك في الضبط محمد السيد قنديل مأمور الجمرك وطارق فرج من إدارة الامن الجمركي.

والمحاولة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 29 شريط لعقار الترامادول المخدر باجمالي 288 قرص و 4 قطع حشيش بوزن 95،5 جرام

و ايضا 2 صاعق ومطواة واسبراي رادع.

افاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954، تم الضبط بواسطة كل من هيثم رجب الدمرداش مأمور التفتيش اليدوي وعلي جلال محمد مأمور الجمرك في التفتيش الذاتي والدكتور مؤمن حسن في الجرد والعد والتصنيف وتحريز المضبوطات.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 166 لسنة 2023 ضد الراكب الاول كما امر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 167 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.