شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: تحرك عاجل ضد مراكز خدمة الحجاج المصريين المقصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت غرفة شركات السياحة أنها لن تسمح بأي تقصير في خدمة حجاج الشركات، حيث ذكرت في بيان صادر عنها، أنه في ضوء ما رصدته لجان بعثة الحج السياحي من وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بمشعر مني بوجود تقصير من بعض مراكز خدمة الحجاج فى أداء الخدمة المتفق على تقديمها للحجاج بمشعري مني وعرفات، تؤكد غرفة شركات السياحة أنها لن تسمح بأي تقصير في خدمة حجاج الشركات، كما تؤكد الغرفة أنها سوف تتحرك فورا ضد المقصرين في خدمة الحجاج وتعويض المضارين من حجاج الشركات عن أى تقصير في الخدمات.

وأشارت الغرفة إلى أن ممثليها المتواجدين حاليا في بعثة الحج السياحي رفعوا شكاوي لوزارة الحج السعودية ضد مراكز خدمة الحجاج المقصرين في خدمة الحجاج، وذلك وفقا للعقود المبرمة بين الغرفة ومؤسسة رواف مني المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بمني وعرفات.

وأضافت الغرفة أنه وفقا للعقود المبرمة بين غرفة شركات السياحة مع شركة " رواف مني" والمرخصة من وزارة الحج لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمني وعرفات فإنه سيتم مطالبة شركة رواف مني لتعويض الحجاج ماديا والذين تعرضوا لمشكلات خلال إقامتهم بالمخيمات وذلك وفقا للعقود المبرمة.

وحول السلبيات التي ظهرت فى بعض مخيمات الحجاج بمني وعرفات، والتي تحركت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والاثار لحلها فورا، توضح الغرفة أن أهم تلك المشاكل عدم وجود مجموعة مكان بالمخيمات فى منى لبعض حجاج الشركات، وذلك بسبب عدم إحكام الشركة السيطرة علي مداخل المخيمات، وعلي الفور تدخلت البعثة وتم الاتصال بوزارة الحج السعودية التي تدخلت فورا وألزمت مراكز خدمة الحجاج بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات تم تسكين المجموعة به.

وشددت الغرفة على أنه سيتم تقييم أداء جميع المطوفين ومتابعة كافة شكاوى الشركات والحجاج واتخاذ إجراءات مشددة مع المقصرين في خدمة الحجاح، وسوف تواصل البعثة ولجانها كافة مخيمات الحجاج حتي انتهاء مناسك الحج واتخاذ موقف مع أى قصور فى الخدمات.

وتؤكد الغرفة أنها ستقوم باتصالات مكثفة مع رؤساء تضامنات الشركات لمتابعة الوضع داخل مخيمات منى وتوثيق أى قصور في الخدمات وإخطار الغرفة فورا به.