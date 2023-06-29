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رئيس الوزراء يشهد حفل استقبال أقامه ولى العهد السعودى تكريما لوفود الحج

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القاهرة - سامية سيد - شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس حفل الاستقبال الذي أقامه الأمير رئيس مجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تكريما لوفود الحج لهذا العام والذي شهده عدد من الوزراء وكبار المسئولين من المملكة العربية والعديد من الدول العربية والإسلامية وأعضاء السلك السلك الدبلوماسي لدى المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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