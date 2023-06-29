شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالأصالة عن نفسه وجموع العاملين بالوزارة والمعلمين، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت الوزارة فى بيان لها: تلك الثورة التي سطر خلالها المصريون بإرادتهم الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وغيروا مجرى التاريخ المصري المعاصر وكتبوا بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني الخالص، تحية تقدير وإجلال للقائد المخلص الذي عبر بمصر بحكمة بالغة من الظلام إلى النور لتنطلق مسيرة بناء وتنمية حققت إنجازات غير مسبوقة مرتكزة على تلاحم شعبي واصطفاف وطني، داعيا الله أن يحفظ وطنننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.