شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ذبح 8700 أضحية بالمجازر فى ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل بكافة القطاعات الخدمية والانتاجية التابعة لها، على مستوى الجمهورية، فضلا عن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالإدارات، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات واعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع اي شكاوى او مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

وقال محمود الأعرج المنسق الاعلامي للوزارة، ان اجمالي عدد الاستفسارات التي وردت الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال الايام الثلاثة الاولى للاجازة حوالي 182 استفسار، فضلا عن 67 شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم، ثاني ايام عيد الاضحى 82 استفسار، و 34 شكوى تم التفاعل مع جميعها.

واشار إلى ان اجمالي عدد الاضاحي والتي استقبلتها المجازر الحكومية خلال أول وثانى أيام عيد الأضحى بلغ حتى الآن 18 و 434 أضحية، تم ذبحها تحت الإشراف البيطرى الكامل من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا الى ان اليوم الثاني لعيد الاضحى المبارك، شهد ذبح 8734 اضحية، بالمجازر الحكومية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استمرار عمليات المرور والمتابعة الميدانية، بمديريات الاصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، فضلا عن استمرار المتابعة من خلال غرفة العمليات الفرعية المشكلة بالهيئة، لمتابعة الاعمال بالمديريات والادارات، فضلا عن تلقى الشكاوى والبلاغات من غرفة العمليات المركزية والتفاعل معها، وانجازها.

وأكد الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، استمرار رجال الحجر الزراعي في المواقع المختلفة في العمل خلال ايام عيد الأضحى المبارك، لإنهاء إجراءات التصدير وخدمة المصدرين والصادرات الزراعية المصرية وكذلك فحص السلع الغذائية الأساسية الواردة من الخارج، لافتا الى أنه يتم العمل ليل نهار وفى كل الظروف والاعياد والإجازات الرسمية، حيث واصلت إدارة الحجر بمطار القاهرة وقرية البضائع عمليات الفحص وانهاء الاجراءات الخاصة بالصادرات والواردات الزراعية.

ومن ناحيته اشار المهندس أحمد ياسين رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي، الى استمرار متابعة غرفة العمليات بالإدارة، أعمال مشرفو ومهندسو الحماية بالمحافظات، والمرور الدائم على الاحواض، لمنع اي حالة تعدي على الاراضي الزراعية وازالتها على الفور فضلا عن التفاعل مع البلاغات التي ترد من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، من المواطنين، والتأكد منها، واتخاذ اللازم حيالها، من خلال توجيه اقسام الحماية بالمديريات والادارات الزراعية، ذلك فضلا عن الجولات والزيارات الميدانية التي يقوم بها قيادات الادارة المركزية لحماية الأراضي ومديرو الادارات بالمحافظات المختلفة.

ومن جهتها كشفت ايضا الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، عن انه تم خلال ثاني أيام عيد الاضحى المبارك اصدار 400 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، لافتة الى استمرار أعمال استقبال العينات، واعمال التطوير والصيانة بالمعمل خلال ايام الاجازة، في الوقت الذي يستمر فيه أيضا العمل الخدمي.

وفي ذات السياق، اعلن الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات، عن انه تم من خلال المعمل، فحص حوالي ٣٠٠عينه للصادرات الزراعيه والغذاء الوارد، وذلك خلال ثاني ايام عيد الاضحى المبارك.

و تستقبل الوزارة شكاوى واستفسارات المواطنين على ارقام الخط الساخن : 19500 ، و 19561، من الساعه 10 صباحا وحتى 4 مساءا، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب ٠١١١١٨٦٦٧١٠.