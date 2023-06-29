شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصر تدين إحراق المصحف الشريف فى السويد: ممارسات بغيضة تمس الثوابت الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسهاأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف اليوم بالعاصمة السويدية "ستوكهولم"، في فعل مخز يستفز مشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته، ويؤجج من مشاعر الكراهية بين الشعوب.

وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخراً في بعض الدول الأوروبية، مؤكدةً رفضها التام لكافة الممارسات البغيضة التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين. كما شددت مصر على مسئولية الدول في منع دعوات التحريض وجرائم الكراهية، ووقف تلك الممارسات التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المجتمعات، مؤكدةً ضرورة إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

غرفة السياحة: تحرك عاجل ضد مراكز خدمة الحجاج المصريين المقصرة

أكدت غرفة شركات السياحة أنها لن تسمح بأي تقصير في خدمة حجاج الشركات، حيث ذكرت في بيان صادر عنها، أنه في ضوء ما رصدته لجان بعثة الحج السياحي من وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بمشعر مني بوجود تقصير من بعض مراكز خدمة الحجاج فى أداء الخدمة المتفق على تقديمها للحجاج بمشعري مني وعرفات، تؤكد غرفة شركات السياحة أنها لن تسمح بأي تقصير في خدمة حجاج الشركات، كما تؤكد الغرفة أنها سوف تتحرك فورا ضد المقصرين في خدمة الحجاج وتعويض المضارين من حجاج الشركات عن أى تقصير في الخدمات.

وأشارت الغرفة إلى أن ممثليها المتواجدين حاليا في بعثة الحج السياحي رفعوا شكاوي لوزارة الحج السعودية ضد مراكز خدمة الحجاج المقصرين في خدمة الحجاج، وذلك وفقا للعقود المبرمة بين الغرفة ومؤسسة رواف مني المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بمني وعرفات.

وأضافت الغرفة أنه وفقا للعقود المبرمة بين غرفة شركات السياحة مع شركة " رواف مني" والمرخصة من وزارة الحج لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمني وعرفات فإنه سيتم مطالبة شركة رواف مني لتعويض الحجاج ماديا والذين تعرضوا لمشكلات خلال إقامتهم بالمخيمات وذلك وفقا للعقود المبرمة.

رئيس الوزراء يشهد حفل استقبال أقامه ولى العهد السعودى تكريما لوفود الحج

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي، اليوم الخميس حفل الاستقبال الذي أقامه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تكريما لوفود الحج لهذا العام والذي شهده عدد من الوزراء وكبار المسئولين من المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية والإسلامية وأعضاء السلك السلك الدبلوماسي لدى المملكة.

وزارة التموين: استيراد 25 ألف رأس ماشية وطرح كيلو اللحوم الطازجة بـ195 جنيها

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتم طرح اللحوم ‏السودانية ومن جيبوتي الطازجة بـ195 جنيه للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ 160 ‏جنيهًا للكيلو والمقطعة منها بـ170 جنيها للكيلو، كما تم تنويع مناشئ ومصادر الاستيراد من دول ‏أفريقية عدة واستوردت ما يصل إلى 25000 رأس ماشية من ‏السودان وجيبوتي بالإضافة إلى استيراد الأغنام من أوغندا وتنزانيا.

وأوضح اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية أنه تم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة ‏لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال إجازة عيد الأضحى.

وقال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير انه تم انشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة الى غرف عمليات ‏بالإدارات التابعه لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية ‏والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق ‏والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.

المالية:توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، موضحًا أننا حريصون على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا؛ حيث تشهد موازنة العام المالي الجديد تخصيص 32 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، و140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل والشباب، و14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلًا على الاستمرار في المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة التي تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% ضمن اتفاق فض التشابكات.

أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة، أكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، وتبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2.1 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي؛ للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى.

منتخب مصر يقفز للمركز الــ 34 عالميا والخامس أفريقيا بالتصنيف الشهرى لفيفا

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى للمنتخبات لعام 2023 عن شهر يونيو، الذى يتصدره منتخب الأرجنتين يليه المنتخب الفرنسى فى المركز الثانى.

نشر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم جدول التصنيف الجديد الذى شهد تقدم المنتخب الوطنى للمركز 34 عالميًا، بعد أن كان فى المركز الـ35 فى تصنيف أبريل الماضى.

احتل منتخب "الفراعنة" ليحتل المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى تصنيف الشهر الماضى.

وحسم المنتخبان مصر وتونس التأهل رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بكوت ديفوار.

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية هنأ فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء في البرقية: هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ ففي هذا اليوم المجيد خرج الملايين من أبناء الشعب المصريّ العظيم، منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، وأرادوا أن يغيروا هويته، فملأ المصريون الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر المحروسة في مشهد حضاريّ شهد له العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ استعاد بها وطنه، وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنيّ في بناء الحاضر وتأمين المستقبل.

الأزهر يطالب بمواقف جادة تجاه انتهاكات حرق المصحف الشريف

دعا الأزهر الشريف كافة الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي باتخاذ مواقف جادة، وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة.

كما دعا الأزهر - وفق بيان اليوم - حكومات الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، والتي تحمل إجراما وتطرفا تجاه المقدسات الإسلامية؛ مشددا على أن سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين هو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسئولة عن قراراتها.

الصحة: حملة «100 يوم صحة» تقدم 50 ألف خدمة طبية مجانية بجميع المحافظات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التى قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين بالمجان، خلال عملها ليوم أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين خلال يوم أمس حيث وصلت لـ50 ألفًا و582خدمة طبية، وكانت المنوفية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ 7 آلاف و740 خدمة طبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ5409 سيدة “زيارة اولي"، فيما تلقت 18 الف و460 سيدة الخدمات الصحية من المترددات على المبادرة، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3659 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ 3182خدمة طبية، فيما قدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة 3986 خدمة طبية، وكانت البحيرة أعلى المحافظات بـ 395خدمة طبية، تليها محافظة الجيزة بـ 381خدمة طبية.

سعر جرام الذهب ثانى أيام عيد الأضحى.. عيار 21 يسجل 2300 جنيه

ننشر آخر تحديث فى أسعار الذهب اليوم الخميس، مستهل التعاملات الصباحية بالتزامن مع ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 2300 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2628 جنيها.

عيار 21 يسجل 2300 جنيه.

عيار 18 يسجل 1971 جنيها.

الجنيه الذهب 18400 جنيه.

آخر تطورات أسعار الذهب في البورصة العالمية

البيت الأبيض يعترف باستخدام بايدن جهازا لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

اعترف البيت الأبيض باستخدام الرئيس الأمريكى جو بايدن مؤخرًا لجهاز CPAP لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، وذلك بعدما شُوهدت علامات لأشرطة طبية على جانبي وجهه صباح الأربعاء.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس: "منذ عام 2008، كشف الرئيس قصته مع توقف التنفس أثناء النوم فى تقارير طبية شاملة. لقد استخدم جهاز ضغط المسالك الهوائية الإيجابى المستمر الليلة الماضية، وهو أمر شائع للأشخاص الذين لديهم ذلك".

وقال مسؤول مطلع على الأمر إن بايدن بدأ في استخدام الجهاز في الأسابيع الأخيرة لتحسين نوعية النوم.

ووفقا لشبكة سى ان ان، بايدن البالغ من العمر 80 عامًا وهو أكبر رئيس للبلاد، كان يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم في الماضي، وأشارت السجلات الطبية الصادرة في عام 2008 إلى أنه يعاني من مشكلة متكررة مع توقف التنفس أثناء النوم.