شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تهنئ دافيد لبيب لتعينه قاضيًا فى المحكمة العليا بولاية نيوچيرسي فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُيَّن المحامي والمدعى العام دافيد لبيب قاضيًا فى المحكمة العليا بولاية نيوچيرسي الأمريكية، وهو ثاني مصرى قبطى يختار لهذا المركز المرموق، بعد القاضية مصرية الأصل شيري ميخائيل، والتي تعمل في المحكمة العليا في ولاية أوهايو.

ويخدم "دافيد لبيب" شماسًا فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بنيوچيرسي، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى في الكنيسة القبطية أيضًا.

وحرص القاضي الجديد على تقديم الشكر للسيد المسيح فى مستهل كلمته أثناء مراسم تثبيته قاضيًا بالمحكمة العليا.



القاضى المعين