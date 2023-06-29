شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تستدعى سفيرة السويد احتجاجا على حرق متطرفين للمصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم، الخميس، السفيرة السويديَّة لدى العراق، وأبلغتها احتجاج بغداد الشديد على سماح الحكومة السويديَّة لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم أمس الأربعاء.

وطالبت الخارجية العراقية في بيان لها الحكومة السويديَّة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم، على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لا تبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة.