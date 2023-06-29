شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": حدائق الوزارة تستقبل أكثر من 100 ألف زائر أول يومين من عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحدائق التابعة لها "الحيوان والأورمان والأسماك" فى القاهرة والجيزة والمحافظات استقبلت حوالى 103 آلاف زائر أمس واليوم.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 70 ألف زائر للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، في حين أن حدائق الحيوان في الإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية والأسماك استقبلت حوالى 30 ألف زائر.

وفي سياق متصل، استقبلت حديقة الأورمان بالجيزة حوالى 3 آلاف زائر، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة اتخذت إدارة الحدائق كل الإجراءات من أجل توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات المختلفة.