شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق استخدام الأسمدة الحيوية لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسمدة الحيوية واحدة من الوسائل التى يمكن اللجوء إليها، لتحقيق عدة فوائد، أهمها تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، علاوة على الاستفادة من الوفر الاقتصادى الناجم عنها، وهى المسألة التى تستدعى مزيدًا من التوضيح، والاستماع لرأى الخبراء والمتخصصين.

وفى التقرير التالى نتعرف على طرق استخدام الأسمدة الحيوية:

1- تحقق وفرًا لا يقل عن 30%، من إجمالى التكلفة الفعلية حال استخدام الطرق التقليدية.

2- أفضل توقيت لإضافة الأسمدة الحيوية، يكون خلال ساعات الصباح الباكر بعد الفجر، أو خلال ساعات النهار الأخيرة قبل غروب الشمس.

3- إضافتها خلال ساعات الظهيرة وارتفاع درجات الحرارة، يؤدي لزيادة معدلات تبخر الأسمدة الحيوية، علاوة على مضاعفة عمليات النتح، وهي المسألة التي تضر بالنباتات.

4- الأسمدة العضوية والحيوية تمثل في الأصل مجموعة من الأملاح، ما يوضح حجم التبعات السلبية الناجمة عن عدم الالتزام بقواعد استخدامها، وفي مقدمتها إصابة النباتات بالإجهاد حال إضافتها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

5- يمكن إضافة المركبات مع المياه، حال الاعتماد على طرق الري بالتنقيط أو الرش أو البيفوت.

6- بالنسبة لمزارعي الدلتا التي تروى بالغمر، يمكن إضافة المسمدات العضوية، عن طريق جراكن توضع على رأس كل حوال، لتسهيل وصول تلك المركبات مع مياه الري، بالإضافة لإمكانية تطبيق ذات المعاملة عن طريق الرش المباشر على النباتات، طبقًا للاشتراطات الخاصة بتوقيت تنفيذها.