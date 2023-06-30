شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة 6 أكتوبر الجديدة.. مستقبل عمرانى جديد ( إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التطوير العمرانى من الإنجازات القوية لثورة 30 يونيو لمواجهة التكدس السكانى في مختلف المحافظات، حيث تعتبر مدينة 6 أكتوبر الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع وتقع فى محافظة الجيزة، وتبلغ مساحتها حوالى 78100 فدان، ومن المتوقع أن يقطنها 4.75 ملايين نسمة وتقع على طريق الواحات من الكيلو 47 حتى الكيلو 72.

ويحد مدينة 6 أكتوبر الجديدة من الشمال محور الضبعة ومن الشرق طريق الواحات والطريق الدائرى (الأوسطى) ومن الجنوب طريق القاهرة – الفيوم الصحراوى ومن الغرب الطريق الدائرى ( الإقليمى) وتضم مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية وتعليمية.