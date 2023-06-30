شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: اقتصار إتاحة خدمات البطاقات لمن سجل رقم المحمول ضمن منظومة الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع "دعم مصر"، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا، كذلك إتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بالخدمات التي تقدمها حاليا، أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.

ويأتى تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين لسهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التى تدرس الوزارة إتاحتها أيضا من خلال رقم المحمول، حيث تقتصر خدمات إصدار بطاقة بدل تالف أو بطاقة بدل فاقد أو فصل اجتماعي أو تغيير صرف البطاقة من محافظة إلى أخرى أو تفعيل الرقم السري لمن قام فقط بتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين، حيث يتم حرمان الممتنعين عن تسجيل رقم المحمول من هذه الخدمات، مع استمرار إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لمن لم يسجل رقم الهاتف خلال الفترة الماضية.

وتستمر وزارة التموين في إتاحة أيضا خدمة إرسال رسائل "sms" على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية على مستوى محافظة الجمهورية، تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها صاحب البطاقة للبقال التمويني.

وأكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، لـ"الخليج 365"، أنه يتم استخراج بطاقات التموين بدل تالف مجانا خلال عام من إصدار البطاقة، حيث تعد هذه الفترة ضمان، أما في حالة استخراج بطاقة بدل تالف بعد مرور عام يسدد رسوم 40 جنيها، في حين يتم استخراج بطاقة بدل فاقد برسوم 50 جنيها، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة حاليا في إتاحة خدمة إرسال رسائل "sms" على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية على مستوى كافة المحافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تيسير حصول أصحاب البطاقات على الخدمات بسهولة، حيث ترسل الوزارة رسائل "sms" على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر سدادها لبقال التموين، فبمجرد قيام صاحب بطاقة التموين بصرف السلع التموينية الخاصة به من منافذ الصرف يتلقى رسالة نصية على رقم المحمول الخاص به والمسجل ضمن منظومة صرف السلع، وتتضمن الرسالة قيمة الدعم المخصص له وأيضا قيمة السلع المنصرفة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها للبقال أو منفذ الصرف ممثل منها هامش ربح للبقال عن السلع المنصرفة.