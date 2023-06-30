شكرا لقرائتكم خبر عن تستوعب 2.4 مليون نسمة.. حدائق أكتوبر تسير على طريق الإنجاز العمرانى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر بناء المدن الجديدة من الإنجازات البارزة بعد ثورة 30 يونيو لمواجهة التكدس السكانى، حيث تبعد عن منطقة الأهرامات بحوالي 11 كم وعن وسط مدينة القاهرة بحوالى 25 كم.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 41.780 ألف فدان وتضم ( مناطق سكنية – خدمية – ترفيهية )

ويبلغ عدد السكان الحالي 250 ألف نسمة ومن المستهدف أن يصل عددهم في 2040 إلى 2.4 مليون نسمة.