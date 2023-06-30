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شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الفشن الجديدة.. عملاق إسكانى فى قلب صحراء الصعيد (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جاءت ثورة 30 يونيو حاملة معها العديد من الإنجازات البارزة في كل القطاعات خاصة القطاع العمرانى لمواجهة التكدس السكانى، وتبلغ مساحة مدينة الفشن الجديدة 17958.05 فدان.
وتبعد مدينة الفشن الجديدة حوالى 15 كم غرب مدينة الفشن و 90 كم جنوب مدينة بنى سويف.
ومن المخطط أن تضم مناطق إسكان ومناطق للخدمات وأخرى للخدمات الغقليمية ومناطق صناعية، ومسطحات خضراء مفتوحة، ومناطق لوجيستية، ومعارض وأسواقا وتستهدف استيعاب 1.2 مليون نسمة.
مدينة الفشن الجديدة
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