مدينة الفشن الجديدة.. عملاق إسكانى فى قلب صحراء الصعيد (إنفوجراف)

ومن المخطط أن تضم مناطق إسكان ومناطق للخدمات وأخرى للخدمات الغقليمية ومناطق صناعية، ومسطحات خضراء مفتوحة، ومناطق لوجيستية، ومعارض وأسواقا وتستهدف استيعاب 1.2 مليون نسمة.

القاهرة - سامية سيد - جاءت ثورة 30 يونيو حاملة معها العديد من الإنجازات البارزة في كل القطاعات خاصة القطاع العمرانى لمواجهة التكدس السكانى، وتبلغ مساحة مدينة الفشن الجديدة 17958.05 فدان.

محمد يوسف

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