شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج بدل فاقد للرخصة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سهلت بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين استخراج بدل فاقد رخصة القيادة، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص، حرصا على سلامة الجميع، وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية:
- الدخول إلى بوابة المرور.
- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.
- يحرر صاحب الرخصة مذكرة بفقدها فى قسم / مركز الشرطة المختص.
- وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.
- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا.
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