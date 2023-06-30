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خطوات استخراج بدل فاقد للرخصة إلكترونيا

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القاهرة - سامية سيد - سهلت بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين استخراج بدل فاقد رخصة القيادة، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص، حرصا على سلامة الجميع، وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية:

- الدخول إلى بوابة المرور.

- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

- يحرر صاحب الرخصة مذكرة بفقدها فى قسم / مركز الشرطة المختص.

- وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.

- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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