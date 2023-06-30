يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز

- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

القاهرة - سامية سيد - سهلت بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين استخراج بدل فاقد رخصة القيادة، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص، حرصا على سلامة الجميع، وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية:

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج بدل فاقد للرخصة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية