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مواعيد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 جدول امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة، والتى تبدأ 15/ 7 المقبل، ويؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22.

 

ويؤدى طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023.

 

أما النقل الإعدادى المهنى (وما يعادله) يؤدى الامتحانات خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.

 

ويؤدى صفوف النقل الثانوى العام وما يعادله الإمتحانات، خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.

 

والنقل الثانوى الفنى وما يعادله من السبت 15-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.

 

والشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.

 


مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالقاهرة

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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