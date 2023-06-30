- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
ويؤدى طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023.
أما النقل الإعدادى المهنى (وما يعادله) يؤدى الامتحانات خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.
ويؤدى صفوف النقل الثانوى العام وما يعادله الإمتحانات، خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.
والنقل الثانوى الفنى وما يعادله من السبت 15-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.
والشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.
مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالقاهرة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز