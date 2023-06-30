شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة سفنكس الجديدة.. واجهة سياحية ثقافية تراثية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر بناء المدن الجديدة من الإنجازات البارزة بعد ثورة 30 يونيو لمواجهة التكدس السكانى، حيث اعتمدت مدينة سفنكس الجديدة وفقا للقرار الوزارى 910 بتاريه 1 نوفمبر 2020 بمساحة 76931 فداناً.

ومن المخطط أن تستوعب 1.3 مليون نسمة ويلغ عدد السكان الحالي 41477 نسمة فقط.

ويقدر الاحتياج التصميمى لمحطات المياة بالمدينة حوالى 500 ألف م3، والاحتياج التصميمى للكهرباء 100 ميجا فولت، وستضم المدينة مناطق صناعية في جنوب غرب المدينة ومناطق خدمات، وحدائق إقليمية بطول واجهة المدينة على محور الضبعة، ومدينة سياحية ثقافية تراثية ومدينة إنتاج إعلامى نواتها مسرح سنبل.

وتم الانتهاء من تشغيل مجمع استهلاكى (هايبر وان) على مساحة 49000 م2 لخدمة سكان المدينة الحاليين ونواة للمشروعات الاستثمارية بالمدينة.

مدينة سفنكس الجديدة