شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محور عمرو بن العاص الجديد بالجيزة فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مواطني محافظة الجيزة، تشغيل محور عمرو بن العاص الجديد، ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر؛ لما سيحققه من انسيابية مرورية فى إقليم القاهرة الكبرى، حيث من المقرر تشغيله تجريبيا شهر يوليو المقبل.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد...

1- يربط المحور الجديد القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكارى).

2- يمتد المحور بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية، ويشمل كوبرى علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).

3- يتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة.

4- يتقاطع المحور مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

5- يقلل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، ويخفف الضغط المرورى على شوارع فيصل والهرم.

6- بديل مروري هام للقادم من دائري المنيب، فبدلا من أن يسلك طريق الهرم المريوطية سيسلك محور عمرو بن العاص الجديد بعد تشغيله، وذلك من المنطقة الرابطة مع الدائري بمنطقة العروبة، للوصول إلى شوارع الثلاثيني الجديد والقديم وعز الدين عمر ومحور أنور السادات "ترسا" والمحولات والمطبعة حتى سلم حي الهرم مع الطريق الدائري الشمالي.

7- من المقرر أن تستغرق الرحلة عليه من المنيب لمنشأة البكارى ومناطق الطوابق وفيصل 10 دقائق فقط.

8- يتضمن المشروع إعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى واستغلال المساحات المتوافرة أسفله في إقامة نقاط خدمية حضارية كمتنزهات وجراجات.

9- يشمل المشروع إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

10- أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توجيهات لرؤساء أحياء الهرم والطالبية بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم المواقع المتبقية ضمن مسار مشروع محور عمرو بن العاص، والتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لوضع مخطط شامل لمسارات الحركة أسفل وبمحيط المشروع وتسهيل حركة المرور خاصة في تقاطعاته مع المحاور المرورية الرئيسية كشوارع الهرم وفيصل وترسا، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة الشوارع الموازية والعمودية على المحور لتحقيق طفرة فى الحركة المرورية بنطاق أحياء الهرم والطالبية.