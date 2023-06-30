شكرا لقرائتكم خبر عن شرق بورسعيد قاطرة التنمية.. مدينة سكنية ومنطقة صناعية وموانئ عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت فكرة مشروع وضع منطقة شرق بورسعيد على الخريطة المحلية بل والعالمية على الموقع الفريد الذي تتميز به المنطقة، وطبقاً للمخطط العام وطبيعة الأرض فإنها صالحة للمشروعات الصناعية والأنشطة التجارية، هذا بالإضافة إلى المزارع السمكية والمناطق اللوجيستية التى تقدر مساحتها بأكثر من 25 كيلومتر مربع

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هي فرصة استثمارية فريدة لإقامة مشروعات صناعية كبيرة في شرق بورسعيد على مساحة تقدر بـ16 مليون متر مربع، تستوعب الأنشطة المختلفة من المشروعات الصناعية مما جذب العديد من المطورين الصناعيين .

تطورات عديدة على فترات متتابعة يشهدها ميناء شرق بورسعيد لتحويله إلى مركز عالمي، وبالفعل حصل على المركز العاشر عالميا، وتتم التنمية بإنشاء مركز لوجيستية تخدم كل السفن العابرة المجري الملاحي لقناة السويس .

يقام حاليا منطقة عمرانية تشمل على عدد كبير من الوحدات السكنية لإنشاء مخطط حضاري متكامل في شرق بورسعيد ليستوعب ما يقرب من 250 ألف نسمة، وربط هذا المجمع العمراني بغرب القناة عن طريق الأنفاق التي تعبر أسفل قناة السويس .

عبارة عن نفقين للسيارات إحداهما قادم من بورسعيد ومتجه إلى سيناء والآخر بالاتجاه العكسي لربط سيناء وشرق لبقناة بالوادي والدلتا، لمرور الأفراد والبضائع من وإلى سيناء وتم البدء فيها عام 2015 .



النفق الشمالي



جانب من أنفاق بورسعيد-01



جانب من مدينة سلام مصر



ميناء شرق بورسعيد