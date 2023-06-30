شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة يقيس المذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة يقيس مستوى المذاكرة عند الطلاب، موضحا أن الأسئلة راعت المستويات المعرفة وتهدف أيضا إلى قياس نواتج التعلم الحقيقة، متابعا: "لا تحمل الأسئلة ألغازا، كما أن صياغتها واضحة ومتزنة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية".

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال الفترة من 12 يونيو الحالي وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.