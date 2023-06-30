شكرا لقرائتكم خبر عن %59 من القراء يؤيدون تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان هل تؤيد جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة؟، أيد غالبية القراء يؤيدون مطالب جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة.

وأيد 59% من القراء يؤيدون مطالب جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة، بينما عارض 41% من القراء يؤيدون مطالب جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة.