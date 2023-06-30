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%59 من القراء يؤيدون تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان هل تؤيد جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة؟، أيد غالبية القراء يؤيدون مطالب جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة.

 

وأيد 59% من القراء يؤيدون مطالب جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة، بينما عارض 41% من القراء يؤيدون مطالب جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة.


نتيجة الاستطلاع

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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