شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو نقطة تحول فى التطوير.. تحديث موانئ مصر البحرية تشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطعت مصر شوطا كبيرا فى تطوير الموانئ البحرية، بشكل كامل، وذلك منذ تولى الرئيس السيسى، منصب رئيس الجمهورية عقب ثورة 30 يونيو، حيث تستهدف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وفى التقرير التالى نستعرض اعمال التطوير التى شهدتها الموانئ المصرية .



• ميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية أعمال تطوير كبيرة اهمها انشاء محطات وأرصفة جديدة وتطوير القائم، إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي (محور الدخيلة) بتكلفة 824 مليون جنيه، وإنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 مليون جنيه، وبناء وتوريد عدد 6 قاطرات بتكلفة 381,3 مليون جنيه، وإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي ( محور 54 ) بتكلفة 905 مليون جنيه .

كما تم إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة 7 مليار جنيه، وإنشاء رصيف 85/3 ( محطة تداول الأخشاب ) بتكلفة 564 مليون جنيه، وإنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للاخشاب بتكلفة مليار جنيه .



ميناء دمياط

كما شهد ميناء دمياط أعمال تطوير ورفع كفاءة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها، إنشاء محطة متعددة الأغراض ( رصيف بطول 681 متر وعمق 17 متر ) بتكلفة 1365 مليون جنيه، تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 متر بتكلفة 189 مليون جنيه، كما إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4,5 مليار جنيه، وتم بناء وتوريد عدد 4 قاطرة قوة شد 60 طن بتكلفة 832 مليون طن، وتم تعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بالميناء ( إنشاء حاجز أمواج غربي بطول 5400 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1565 متر ) وتكلفة 1.9 مليار جنيه، وتعميق الممر الملاحى وحوض الدوران إلى 18 متر بتكلفة 1140 مليون جنيه .

• موانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر اعمال تطوير متعدد، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها، تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه، وإنشاء منطقة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا وتكلفة 60 مليون جنيه، وإنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا بتكلفة 46 مليون جنيه، وتطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه، وإنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه، وبناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن بتكلفة 513 مليون جنيه .

كما تم انشاء محطة سفاجا 2 بتكلفة 2.55 مليار جنيه، وإنشاء رصيف بطول 60 متر بميناء سفاجا وساحة ومخزن بتكلفة 74 مليون جنيه، وجارى تطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليون جنيه .

• ميناء شرق بور سعيد

وشهد ميناء شرق بور سعيد، الإنتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليار جنيه، كما يتم إستكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة / بورسعيد للميناء

• ميناء السخنة

وفى ميناء السخنة، تم استكمال وتطوير الميناء من خلال انشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 18 كم بالإضافة إلي تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء .