شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الشعب أكد أن مصر للمصريين فى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصرى بثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن هذه الثورة تتزامن مع عيد الأضحى المبارك أعادهما الله على مصر والأمة والعربية والإسلامية بالخبير واليمن والبركات.

وأضاف الرئيس السيسي خلال خطابه في ذكرى ثورة 30 يوني، أن للتاريخ أياما لامعة كالنجوم تضئ عتمة الليل وتنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 من يونيو 2013 حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من حاولوا اختطاف وطنهم رافضين للظلم والاستبداد.

وتابع الرئيس السيسي، أن الشعب المصرى أصيل يرفض اختطاف الوطن، وأعلن مصر حينها أن مصر للمصريين وتستقل بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا، وكان الثلاثون من يونيو عنوانا عادة وحدة الوطن .