شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: ثورة 30 يونيو ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصرى ليرسم بإرادته مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن ثورة الـ30 من يونيو ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره.

وكتب المتحدث الرسمي - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة- "احتفالاً بذكراها العاشرة نستذكر بكل فخر واعتزاز ثورة 30 يونيو ..تلك الملحمة الخالدة التي خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره ..فكانت انتصاراً لهويته الوطنية المتجذرة في عقل ووجدان كل مصرى ومصرية، لا يمكن طمسها أو استبدالها عبر الزمان".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز