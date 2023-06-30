شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية بديلا مناسبا لخريجى الشهادة الإعدادية، الذين لا يرغبون فى الالتحاق بالثانوى العام، نقدم فى السطور التالية مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ـ تعتمد الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية على مناهج مطورة بمعرفة العلوم الفنية في مجال التخصص والعلوم الأساسية والثقافية

ـ يحصل الطالب على تدريبات عملية فى مجال تخصصه بشكل دائم.

ـ يحصل الطالب على شهادة مصرية ذات جودة عند التخرج.

- الحصول على شهادة الخبرة من الشريك الصناعي.

- فرص التعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي

ـ تطبق المدارس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.

ـ يلتحق الطلاب بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية والجامعات المصرية بعد المعادلة.

ـ تعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تأهيل الطالب لسوق العمل واحتياجاته.

ـ يتم الالتحاق للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع درجات مرتفع حسب المدرسة.