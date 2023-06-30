شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية بديلا مناسبا لخريجى الشهادة الإعدادية، الذين لا يرغبون فى الالتحاق بالثانوى العام، نقدم فى السطور التالية مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
ـ تعتمد الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية على مناهج مطورة بمعرفة العلوم الفنية في مجال التخصص والعلوم الأساسية والثقافية
ـ يحصل الطالب على تدريبات عملية فى مجال تخصصه بشكل دائم.
ـ يحصل الطالب على شهادة مصرية ذات جودة عند التخرج.
- الحصول على شهادة الخبرة من الشريك الصناعي.
- فرص التعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي.
- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي
ـ تطبق المدارس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.
ـ يلتحق الطلاب بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية والجامعات المصرية بعد المعادلة.
ـ تعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تأهيل الطالب لسوق العمل واحتياجاته.
ـ يتم الالتحاق للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع درجات مرتفع حسب المدرسة.
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