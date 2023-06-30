شكرا لقرائتكم خبر عن الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية نقطة تحول لحل أزمة تكدس البضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل مصر عدد من الموانئ البرية وهى حلقة الوصل مع دول الجوار، وتخدم حركة البضائع والأفراد، وشهدت هذه الموانئ مؤخرا أعمال تطوير، عظمت من قدرتها على تأدية دورها وتسهيل الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية لها.

وترتبط منظومة تطوير الموانئ بشكل عام بانشاء المراكز اللوجستية وانشاء الموانئ الجافة، ويهدف إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية إلي منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلي الحد من الآثار البيئية السلبية .

وقامت وزارة النقل بإعداد مخطط شامل لإنشاء 15 ميناء جافا ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً (6 أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – كوم أبوراضي " بني سويف " – سوهاج الجديدة – قسطل – أرقين – الطور – السلوم - القنطرة ) .

ومؤخرا افتتح رئيس الجمهورية، الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية / يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومباني للفحص والمعاينة ومبني مخزن بضائع مشتركة ومباني خدمية .

كما افتتح رئيس الجمهورية، مشروع تطوير ميناء السلوم البري علي مساحة 286 فدان والمتضمن إنشاء وتطوير عدد 41 مبني وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق .



ميناء أكتوبر الجاف



ميناء أكتوبر



ميناء السلوم البرى



ميناء السلوم البري



ميناء السلوم



ميناء طابا