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شكرا لقرائتكم خبر عن للتاريخ أيام لامعة.. الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بثورة 30 يونيو (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
- تتزامن ذكرى الثورة مع عيد الأضحى المبارك أعادهما الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات
- للتاريخ أيام لامعة كالنجوم تضىء عتمة الليل وتنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 من يونيو 2013.
ـ 30 يونيو 2013 من الأيام الخالدة حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من حاولوا اختطاف وطنهم رافضين للظلم والاستبداد.
ـ الشعب المصرى أصيل يرفض اختطاف الوطن وأعلن حينها أن مصر للمصريين وتستقل بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا.
- صمود المصريين خلال آخر 10 سنوات سيظل محلا لدراسة المفكرين.
- كم من تساؤلات أثيرت على سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصرى ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة.
- جيل ثورة 30 يونيو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن.
- حجم التحديات التى واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس فى نفوس الأبناء قوة من نوع خاص، وقد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع المقدرات.
- هذا الجيل الذى نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى إلى الاستقرار قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التى تشهد تقدما سريعا يطول كل شبر من أنحاء الوطن.
- أجدد العهد على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، وأجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هم علامات الطريق التي تهدي المسار.
- حجم تضحيات المصريين لا يليق بها سوى الانتصار على طريق التنمية
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