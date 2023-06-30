للتاريخ أيام لامعة.. الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بثورة 30 يونيو (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي تتزامن هذا العام مع عيد الأضحى المبارك، "أعاده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".





- تتزامن ذكرى الثورة مع عيد الأضحى المبارك أعادهما الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات

- للتاريخ أيام لامعة كالنجوم تضىء عتمة الليل وتنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 من يونيو 2013.

ـ 30 يونيو 2013 من الأيام الخالدة حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من حاولوا اختطاف وطنهم رافضين للظلم والاستبداد.

ـ الشعب المصرى أصيل يرفض اختطاف الوطن وأعلن حينها أن مصر للمصريين وتستقل بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا.

- صمود المصريين خلال آخر 10 سنوات سيظل محلا لدراسة المفكرين.

- كم من تساؤلات أثيرت على سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصرى ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة.

- جيل ثورة 30 يونيو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن.

- حجم التحديات التى واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس فى نفوس الأبناء قوة من نوع خاص، وقد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع المقدرات.

- هذا الجيل الذى نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى إلى الاستقرار قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التى تشهد تقدما سريعا يطول كل شبر من أنحاء الوطن.