شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بحلول الذكري العاشرة لثورة 30 يونيو.

وكتب السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي قدم فيها المصريون مشهدًا تاريخيًا عظيمًا في حب الوطن، والدفاع عنه، وتقديم الغالي والنفيس لحمايته من قوى الشر والإرهاب، حفظ الله مصر وشعبها وأدام عزها واستقرارها، وكل عام وأنتم بخير".