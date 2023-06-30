شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: على فرنسا معالجة مشاكل عنصرية جدية فى صفوف الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الأمم المتحدة، إن على فرنسا معالجة مشاكل عنصرية جدية في صفوف الشرطة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

ويترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر اليوم الجمعة، اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي، وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية.

وقد يضطر ماكرون المتواجد في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، إلى إنهاء مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه. ويعقد مؤتمرا صحفيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وفي حصيلة جديدة، أفاد وزير الداخلية الفرنسي بأنه تم القبض على 667 شخصا إثر أعمال شغب في جميع أنحاء فرنسا. وكتب في تغريدة على تويتر "يواجه ضباط الشرطة والدرك ورجال الإطفاء أعمال عنف مرة أخرى بكل شجاعة".