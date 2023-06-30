"الحوار الوطنى": 30 يونيو أنقذت مصر من براثن التطرف وتغيير الهوية والإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - هنأت إدارة الحوار الوطني جموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقالت إدارة الحوار الوطني في بيان لها اليوم، إن ثورة 30 يونيو كشفت عن المعدن الأصيل لمن ضحى وحمل روحه فداء للوطن، وكانت بداية لعهد جديد مع الاستقرار والتنمية وبناء الحاضر والمستقبل.

وأكدت إدارة الحوار الوطني، أن ثورة 30 يونيو أنقذت بلدنا مصر من براثن التطرف وتغيير الهوية والإرهاب.

ووجهت إدارة الحوار الوطني التحية لكل من ساهم في صنع الثورة المجيدة متمنيين الرفعة ومزيد من التقدم لمصر الحبيبة.