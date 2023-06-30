شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 31 ألف طن مخلفات أول وثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة فرق ومعدات النظافة خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك لرفع المخلفات والقمامة وتحسين منظومة النظافة للحفاظ على الشكل الحضارى للطرق.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة في القرى والمراكز والأحياء، مشيراً إلى أن هيئة النظافة والتجميل قامت برفع حوالي 25 ألف طن من المخلفات بنطاق أحياء المحافظة، بينما قامت المراكز والمدن برفع حوالي 6 آلاف طن، ليصل إجمالي ما تم رفعه من قمامة ومخلفات خلال اليوم الأول والثاني بإجازة العيد إلى 31 ألف طن، وهو ما يعكس حجم الجهود التي بذلت للحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم توزيع 30 ألف كيس قمامة مجاناً خلال أول يومين للعيد على رواد الحدائق العامة والمتنزهات (حدائق الحيوان والاورمان وسفاري والمنطقة الأثرية) الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرا منت.

وأضاف المحافظ بأنه قد تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرا منت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الأضحى المبارك للعمل على مدار اليوم.

وكلف المحافظ الجهاز التنفيذي وهيئة النظافة والتجميل بمتابعه أداء شركات الجمع السكني للقمامة والبالغ عددهم 82 شركة، مشدداً على الدفع بقطاعات الحدائق عقب إجازة العيد للبدء في إصلاح وتهذيب الأشجار والنباتات والمسطحات الخضراء والحدائق والجزر الوسطي بالشوارع الرئيسية والميادين لإعادتها إلى مكانتها السابقة.



المخلفات فى الشوارع



جانب من عمليات رفع المخلفات



رفع المخلفات من الشارع



رفع المخلفات