شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو مع المسافرين بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء احتفالية يسودها البهجة والسرور، احتفلت مصر للطيران، اليوم الجمعة مع المسافرين في مطار القاهرة الدولي بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تحت رعاية وزارة الطيران المدني.

وقام فريق العمل من العلاقات العامة بمصر للطيران بتقديم شيكولاتة تحمل شعار علم مصر للركاب المسافرين بصالة السفر فضلاً عن تقديمها للركاب على متن الطائرات، وحرص فريق العمل بمصرللطيران علي التقاط الصور التذكارية مع المسافرين.