شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: ضبط 96 حالة ذبح أضاحى بالشوارع وجمع جلود بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود الأحياء والمراكز في تنفيذ قرار حظر ذبح الأضاحي بالشوارع والطرق العامة حفاظا على البيئة، وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك ومنع جمع جلود الهدي والأضاحى بدون تصريح من مديرية الطب البيطري.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية لليوم الثالث، والتي أسفرت عن تحرير 96 محضر سواء للذبح في الشوارع أو لسيارات ومواطنين يقومون بجمع ونقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من مديرية الطب البيطري وبالمخالفة للقرارات الصادرة في ذلك الشأن، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حيث جاء مركز أوسيم في المقدمة بضبط 21 حاله ذبح بالشوارع وحي بولاق الدكرور 52 حاله جمع لجلود الأضاحي.

وأكد محافظ الجيزة ان مجازر المحافظة البالغ عددها 21 مجزر موزعين بكافه قطاعات المحافظة تستقبل أى أضاحى على مدار اليوم طوال أيام العيد وذلك تحت إشراف بيطرى بعيداً عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة، وذلك بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى لعدم تصريف المخلفات بها.

وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات التموينية في ثالث أيام عيد الأضحى والتي اسفرت عن تحرير 35 محضر لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز والتلاعب في الأرصدة والغلق.