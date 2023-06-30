شكرا لقرائتكم خبر عن غدا بداية المرحلة الأولى لتنسيق الثانوى العام بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدا المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوى العام فى محافظة القاهرة، بحد أدنى 245 درجة من 1|7|2023 ، وتستمر إلى 13|7|2023، بينما يبدأ تنسيق القبول بالمدارس الثانوى الفنى بجميع تخصصاتها من غدا السبت الموافق 1|7|2023 وتستمر إلى 20|7|2023.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2023-2024 ليكون بحد أدنى 245 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب 40 درجة .

وسيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو حسب مربع الإدارات التعليمية التى حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى .

ويسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر باختيار المدارس التى يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة .

أما الطلاب الحاصلين على مجموع درجات ٢٥٢ درجة فأكثر فيسمح لهم بالتقدم للمدارس التى يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكنى وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة، ولا يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك .